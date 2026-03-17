London - Arsenal hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gesichert. Die Mannschaft von Mikel Arteta zeigte eine überzeugende Leistung und ließ den Gästen aus Leverkusen kaum Chancen. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte Arsenal das Spielgeschehen und erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten. In der 36. Minute gelang Eberechi Eze ein Traumtor, als er den Ball aus der Drehung in den linken Winkel schoss.



In der zweiten Halbzeit zog sich Arsenal etwas zurück, blieb aber durch Konter stets gefährlich. Leverkusen versuchte, den Druck zu erhöhen, doch die Abwehr der Gunners stand sicher. In der 63. Minute nutzte Declan Rice einen Fehler in der Leverkusener Defensive und erhöhte auf 2:0. Trotz viel Ballbesitz in den letzten 20 Minuten gelang es der Werkself nicht, den Anschluss zu erzielen.



Leverkusen hatte zwar einige gute Ansätze, scheiterte jedoch immer wieder an der starken Defensive der Londoner und dem gut aufgelegten Torhüter David Raya. Die Einwechslungen von Kasper Hjulmand brachten nicht den erhofften Umschwung, und so musste sich Leverkusen letztlich geschlagen geben.



Arsenal trifft nun im Viertelfinale auf Sporting Lissabon und wird mit viel Selbstvertrauen in die nächste Runde gehen. Leverkusen hingegen muss sich auf die Bundesliga konzentrieren, um in der nächsten Saison erneut in der Königsklasse antreten zu können.





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