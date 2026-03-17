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Supermicro stellt DCBBS mit den neuen NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- und Vera-CPU-Systemen vor, die entwickelt wurden, um die Markteinführungszeit für Kunden zu verkürzen



17.03.2026 / 23:50 CET/CEST

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Die NVIDIA Vera Rubin NVL72- und HGX Rubin NVL8-Systeme von Supermicro basieren auf dem DCBBS-Flüssigkeitskühlungssystem und zielen darauf ab, im Vergleich zu NVIDIA Blackwell-Lösungen einen bis zu 10-mal höheren Durchsatz pro Watt sowie nur ein Zehntel der Kosten zu erzielen.

Das 2U HGX Rubin NVL8-System von Supermicro ist die flexibelste Plattform, die NVIDIA Vera und x86-CPUs der nächsten Generation unterstützt. Es lässt sich auf bis zu 72 Rubin-GPUs pro Rack skalieren und bietet zudem eine DCBBS Liquid-to-Air (L2A) Sidecar-CDU-Option für Rechenzentren ohne Flüssigkeitskühlung.

Zu den neuen NVIDIA Vera-CPU-Systemen von Supermicro gehören ein 2U-Server, der bis zu 6 RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs unterstützt, sowie ein neues KI-Speichersystem zur Erweiterung des Kontextspeichers, das in die NVIDIA BlueField-4 DPU integriert ist. SAN JOSE, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI, ein Anbieter von Komplettlösungen für Cloud Computing, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, hat heute sein kommendes Systemportfolio vorgestellt, das auf der NVIDIA Vera Rubin-Plattform basiert. Da sich Rechenzentren zu KI-Fabriken wandeln, die Intelligenz in großem Maßstab erzeugen, treiben agentisches Denken, Long-Context-KI und "Mixture-of-Experts" (MoE)-Workloads die Nachfrage nach einer völlig neuen Klasse von Rechen- und Speicherinfrastruktur voran. Die NVIDIA Vera Rubin NVL72-, NVIDIA HGX Rubin NVL8- und NVIDIA Vera-CPU-Systeme von Supermicro werden unter Verwendung der fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungstechnologie von Supermicros Data Center Building Block Solutions (DCBBS) entwickelt und hergestellt, um die Markteinführungszeit für Kunden zu verkürzen. "Wir treten in eine neue Ära ein, in der jedes Unternehmen eine KI-Fabrik benötigt, um auf dem Markt erfolgreich zu sein, da die Nachfrage nach Inferenz-Workloads die Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren grundlegend verändert", sagte Charles Liang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Supermicro. "Der DCBBS-Technologie-Stack von Supermicro wird derzeit entwickelt, um die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- und Vera-CPU-Systeme zu unterstützen und unseren Kunden einen schnellen, klaren Weg zur groß angelegten Bereitstellung von KI-Fabriken der nächsten Generation zu ebnen. Wir freuen uns, Ihnen einen ersten Einblick in diese Lösungen zu gewähren - ein Beweis dafür, dass wir als Erste die Infrastruktur auf den Markt bringen, die die nächste Generation der KI vorantreiben wird." Weitere Informationen finden Sie unter NVIDIA Vera Rubin | Supermicro . Supermicro DCBBS für NVIDIA Vera Rubin- und Rubin-Plattformen Die Bereitstellung von KI-Fabrikleistung in großem Maßstab erfordert weit mehr als nur Rechenleistung - sie erfordert eine Stromversorgungs-, Kühlungs- und Netzwerkinfrastruktur, die nahtlos funktioniert. Der modulare DCBBS-Ansatz von Supermicro ermöglicht es Betreibern von Rechenzentren, geprüfte, vorgefertigte Rack-Lösungen einzusetzen, anstatt für jedes Projekt eine maßgeschneiderte Infrastruktur aufzubauen. Dadurch verkürzt sich die Zeit bis zur Inbetriebnahme, Integrationsrisiken werden minimiert und die Gesamtbetriebskosten bei der Bereitstellung von KI-Fabriken jeder Größenordnung gesenkt. Die DCBBS von Supermicro wurden speziell entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen in Bezug auf Wärmeableitung, Stromversorgung und Netzwerk zu gerecht zu werden, die für eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung der kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72-, NVIDIA HGX Rubin- und NVIDIA Vera-CPU-Infrastruktur erforderlich sind. Um den Anforderungen der Vera Rubin-Plattformen gerecht zu werden, die ab dieser Generation vollständig flüssigkeitsgekühlt sein werden, umfasst DCBBS eine vollständige Palette an geprüfter Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur. Diese Erweiterung umfasst Komponenten für den Einbau in Racks und Reihen, wie beispielsweise Kühlmittelverteilereinheiten (Coolant Distributions Units, CDUs), Verteiler und Flüssigkeit-Luft-Sidecars. Ebenfalls enthalten sind Infrastrukturlösungen wie Kühltürme sowie Dienstleistungen zur Planung und Umsetzung der Verkabelung - die darauf ausgelegt sind, sich nahtlos in das Systemportfolio der nächsten Generation von Supermicro zu integrieren. Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster Supermicro entwickelt seine NVIDIA Vera Rubin NVL72 mit neuen DCBBS-Flüssigkeitskühlungskomponenten, um die Leistungs- und Wärmeanforderungen auf Rack- und Cluster-Ebene vollständig zu erfüllen. Dazu gehört die Herstellung optimierter NVIDIA MGX-Racks sowie von In-Rack- oder In-Row-CDUs, RDHx- und L2A-Sidecars, um die Produktion und Bereitstellung des rackbasierten KI-Supercomputers in großem Maßstab zu optimieren. Der Vera Rubin NVL72 fungiert als einzelner Beschleuniger im Rack-Maßstab und vereint sechs gemeinsam entwickelte Chips - Rubin GPU, Vera CPU, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU und NVIDIA Spectrum-X Ethernet - und bietet bis zu 3,6 Exaflops Inferenzleistung, 75 TB schnellen Speicher und 1,6 PB/s HBM4-Bandbreite. Damit zielt er auf einen bis zu 10-fachen Durchsatz pro Watt und ein Zehntel der Token-Kosten im Vergleich zu NVIDIA Blackwell ab. NVIDIA HGX Rubin NVL8-System Das 2U HGX Rubin NVL8-System bietet die kompakteste und flexibelste HGX-Plattform - und ist die erste HGX-Plattform, die eine größere Flexibilität bei der CPU-Auswahl bietet, einschließlich NVIDIA Vera-CPUs sowie AMD- und Intel x86-Prozessoren der nächsten Generation. Aufbauend auf der NVIDIA MGX-Rack-Architektur mit Supermicros "Blind Mate"-Sammelschiene und Verteiler für die werkzeuglose Rack-Integration können Kunden acht Rubin-GPUs mit der CPU-Plattform kombinieren, die am besten zu ihrer Arbeitslast und ihrem Software-Stack passt. Die Konfiguration unterstützt 9 HGX Rubin NVL8-Systeme pro Rack - insgesamt bis zu 72 Rubin-GPUs - für groß angelegtes KI-Training, Inferenz und beschleunigte HPC-Anwendungen. DCBBS bietet In-Rack-CDUs, In-Row-CDUs, RDHx-Modelle sowie einen optionalen Liquid-to-Air (L2A)-Sidecar für Kunden, die ihre Lösungen in flüssigkeits- oder luftgekühlten Rechenzentrumsumgebungen einsetzen. NVIDIA Vera CPU-System mit RTX PRO Supermicros Vera CPU, ein agentisches KI-System der nächsten Generation, wird als vielseitiger KI-Rechenknoten für Unternehmen entwickelt, die auf den Einsatz agentischer KI der nächsten Generation abzielen. Das System verfügt über zwei NVIDIA Vera-CPUs, die bis zu sechs RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs in einem kompakten 2U-Gehäuse unterstützen - und bietet damit die Rechendichte und Energieeffizienz, die für KI-Inferenz in Unternehmen, agentische Workloads, Visualisierung sowie die Erweiterung aller Unternehmens-Workloads um beschleunigte Rechenleistung erforderlich ist. Es handelt sich um ein LPDDR5X-Speichersubsystem mit hoher Bandbreite und PCIe-GPU-Beschleunigung auf kleinstem Raum. NVIDIA BlueField-4 STX Context Memory Storage Platform Die kommende Context Memory Storage Platform (CMX) von Supermicro führt eine neue Klasse von KI-nativem Speicher für Kontextdaten ein - konzipiert als intelligente Speicherebene auf Pod-Ebene, die die Kapazität des GPU-KV-Caches erweitert und Inferenzdaten mit langem Kontext mit dem Durchsatz bereitstellt, den Vera Rubin NVL72-Super-Pod-Cluster erfordern. Das System basiert auf dem NVIDIA BlueField-4-Prozessor, NVIDIA Vera-CPUs, NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs, Spectrum-X Ethernet NVIDIA DOCA und NVIDIA Dynamo und bietet die hochbandbreitige, latenzarme Struktur sowie die intelligente Datenpfad-Auslagerung, die groß angelegte KI-Inferenz-Pipelines und RAG-Workloads erfordern. Supermicro NVIDIA Blackwell Solutions - Jetzt erhältlich Im Zuge der rasanten Entwicklung von Systemen der nächsten Generation befindet sich das aktuelle Portfolio an NVIDIA Blackwell-basierten Systemen von Supermicro bereits in voller Produktion und ist dank der Fertigungskapazitäten von Supermicro in den USA und weltweit sofort einsatzbereit, sodass Kunden bereits heute eine KI-Infrastruktur für den Produktionsbetrieb aufbauen und skalieren können. Supermicro investiert sowohl in seine aktuelle Blackwell-Produktreihe als auch in seine Systeme der nächsten Generation, um sicherzustellen, dass Kunden in jeder Phase dieser Transformation über die richtige Plattform verfügen. Besuchen Sie Supermicro auf der GTC San Jose 2026 Supermicro wird neben seinem aktuellen Blackwell-Produktportfolio erste Einblicke in seine Vera Rubin-Plattformsysteme gewähren. Am Supermicro-Stand Nr. 1113 stehen Ihnen Experten von Supermicro zur Verfügung, um aktuelle Beschaffungsoptionen, die Roadmap-Planung sowie Zeitpläne für die Bereitstellung sowohl der kurzfristigen als auch der nächsten Generation der KI-Infrastruktur zu besprechen. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort weiterhin tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Support-Diensten. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- sowie Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Abläufe für Skalierung und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte Luftkühlung, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934805/SuperMicro_DCBBS_Lineup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



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