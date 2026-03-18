Klarna, globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, hat weltweit die Marke von einer Million Händlern überschritten. Im vergangenen Jahr konnte Klarna die Anzahl der Händler, die seine Zahlungsmethoden anbieten, um 47 steigern. Im Jahr 2025 kamen 285.000 Händler neu hinzu, davon allein mehr als 115.000 im letzten Quartal.

Dieses Wachstum wird durch die steigende Zahl von Verträgen zwischen Klarna und führenden Zahlungsdienstleistern weltweit vorangetrieben und verschafft Händlern rund um den Globus einen einfacheren Zugang zu Klarna beim Bezahlvorgang.

Freizeit, Sport und Hobby ist mittlerweile die am schnellsten wachsende Händlerkategorie bei Klarna. Im Februar 2026 verzeichnete sie ein Wachstum von 91 gegenüber dem Vorjahr und demonstriert die steigende Verbrauchernachfrage nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten im Wellness- und Fitnessbereich.

David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna: "Reparaturen im Haus, ein neues Sofa, Friseurtermine, Fitnessstudio-Mitgliedschaften all das gehört für die meisten Menschen zum Alltag, doch der Bezahlvorgang hat sich nicht im gleichen Maße weiterentwickelt. Das Erreichen der Marke von einer Million Händlern zeigt, wie tief Klarna mittlerweile in der täglichen Finanzverwaltung verankert ist, und die rasante Entwicklung in verschiedenen Branchen und Märkten lässt keine Anzeichen einer Verlangsamung erkennen."

Mit einem Händlernetz, das mittlerweile über eine Million Unternehmen in 26 Märkten umfasst, ist Klarna gut aufgestellt, um seine Reichweite in nachhaltiges Umsatzwachstum umzuwandeln. Das Unternehmen expandiert weiterhin in die Kategorien mit hoher Kaufhäufigkeit und starker Kaufabsicht, die die nächste Phase seiner Plattformstrategie charakterisieren.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen, darunter auch die erwartete Akzeptanz der von uns angebotenen verschiedenen Zahlungsoptionen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht unverhältnismäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen lesen, um ein umfassenderes Bild der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

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