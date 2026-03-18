So schnell wie der US-Präsident den "Sondereinsatz Iran" durchführen wollte, klappt es dann doch nicht. Anfang März starteten die Luftangriffe auf den persischen Staat, seither geht es an den Börsen rauf und runter, schon fast stündlich. Auch wenn die Zerstörung der iranischen Atomprogramme weithin begrüßt wird, erwächst für die westlichen Ökonomien ein neuer Öl- und Gasnotstand, denn rund 20 % der Tagesförderung wird durch die Straße von Hormus transportiert, eine Route, die auch für Containerschiffe genutzt wird. Investoren müssen also wieder mit einer neuen Verknappung leben, die internationale Lieferketten ins Wanken bringt. In den hoch arbeitsteiligen Industrien wird "Just-in-Time" damit zu einem Glücksspiel. Wiederum im Fokus stehen Rüstungs- und Defense-Titel, aber wegen der enormen Herausforderung in immer neuen Konfliktgebieten auch Spezialisten für Energie-Speicher und elektrische Infrastruktur. Eine gesunde Mischung aus allem, kann sogar in diesen Tagen Zuwächse liefern!

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