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China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
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zukunftsbilanzen.de
18.03.2026 06:46 Uhr
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Wolfram-Power aus Sangdong: Almontys Weg für mehr Unabhängigkeit des Westens bei kritischen Rohstoffen

Wolfram entscheidet über die Sicherheit moderner Verteidigungssysteme und die Zukunft der Hochtechnologie. Dieser Rohstoff ist der strategische Schlüssel, bei dem China bisher fast alle Trümpfe in der Hand hielt. Doch mit der Inbetriebnahme der legendären Sangdong-Mine in Südkorea hat Almonty Industries nun ein neues Kapitel der Industriegeschichte aufgeschlagen. Nach über 30 Jahren Stillstand fließt wieder Erz aus einem der reichsten Vorkommen der Erde. Dieses Projekt bedeutet weit mehr als reinen Bergbau und Wolframförderung. Es ist der Aufbruch in die Unabhängigkeit und der Aufbau einer strategischen Allianz mit dem Westen. Das enorme Marktpotenzial lässt Analysten ihre Kursziele nach oben anpassen und macht Almonty zur neuen Lebensader für westliche Industrien. Es ist eine Erfolgsgeschichte eines beeindruckenden Unternehmens, das die globalen Machtverhältnisse im Rohstoffsektor nachhaltig verschoben hat und weiter verschiebt.

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