Die Almonty-Aktie befindet sich nach dem Hoch im April bei knapp 20 € in einer deutlichen Korrekturphase. Zwar kam es zwischenzeitlich immer wieder zu Erholungen, ein nachhaltiger Trendwechsel ist bislang jedoch nicht gelungen. Am Freitag notiert die Aktie bei rund 11,50 €. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Bietet der Kursrückgang jetzt eine attraktive Einstiegschance? Negatives Momentum belastet Die Almonty-Aktie steht derzeit vor allem unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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