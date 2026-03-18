Die aktuellen Kursrücksetzer an den Börsen, die durch die geopolitische Eskalation im Nahen Osten und durch Angst bei den Anlegern hervorgerufen wurden, bieten für disziplinierte Investoren attraktive Kaufgelegenheiten. Es kann sich bei ausgewählten Unternehmen zu günstigeren Kursen neu positioniert oder bestehende Positionen zu besseren Konditionen aufgestockt werden. So stabilisierten sich die internationalen Indizes seit den Ausverkaufskursen der letzten Woche und notieren teils wieder deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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