EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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Newron gibt Nominierungen für den Verwaltungsrat bei der bevorstehenden Generalversammlung bekannt
Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA - 18. März 2026 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass Patrick Langlois und Luca Benatti, die seit vielen Jahren dem Verwaltungsrat angehören, bei der bevorstehenden Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre am 23. April 2026 nicht zur Wiederwahl antreten werden. Zwei sehr erfahrene Branchen- und Finanzexperten, George Garibaldi und Paolo Zocchi, werden für die Wahl in den Verwaltungsrat von Newron als unabhängige und nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen.
Chris Martin, Präsident des Verwaltungsrats von Newron, äußerte sich zu den zurücktretenden Verwaltungsratsmitgliedern: "Wir sind Patrick Langlois und Luca Benatti sehr dankbar. Patrick war insgesamt 18 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats von Newron und hat dem Unternehmen dabei geholfen, schwierige Zeiten zu meistern und einige unserer größten Erfolge zu erzielen. Wir haben sehr von seiner umfangreichen Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Branche sowie seinem Engagement für die Schaffung eines fördernden Arbeitsumfelds profitiert. Als ein Gründer von Newron und erster CEO des Unternehmens war Luca maßgeblich an der Entwicklung unseres Parkinson-Medikaments Xadago beteiligt. Im Anschluss war er 14 Jahre lang nicht-exekutives Mitglied unseres Verwaltungsrats. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute."
Zu den vorgeschlagenen neuen Verwaltungsrats-Mitgliedern sagte Chris Martin: "Wir freuen uns, den Aktionärinnen und Aktionären zwei neue, hochqualifizierte Kandidaten als unabhängige und nicht-exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats vorzuschlagen. George Garibaldi verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Entwicklung von ZNS-Medikamenten in der Pharma- und Biotech-Branche, während Paolo Zocchi mehr als 35 Jahre wertvolle Erfahrung in Kapitalmarkttransaktionen und komplexen internationalen Projekten und Aktivitäten mitbringt. Die umfassende Erfahrung von George und Paolo wird die bestehende Expertise des Verwaltungsrats ergänzen, und wir freuen uns darauf, von ihren praxisorientierten Erkenntnissen und Empfehlungen zu profitieren."
Stefan Weber, CEO von Newron, fügte hinzu: "Im Namen des Managementteams von Newron möchte ich Patrick und Luca ebenfalls unseren aufrichtigen Dank für ihre langjährige kompetente, konstruktive, produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit aussprechen. Wir begrüßen die Ernennung von George und Paolo und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen."
Die vollständige Liste der Tagesordnungspunkte für die Generalversammlung 2026 von Newron wird am 24. März 2026 zusammen mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 und dem Ausblick für 2026 veröffentlicht. Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Tagesordnung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie Informationen zur Anmeldung und Teilnahme an der Generalversammlung werden am selben Tag auf der Website des Unternehmens (www.newron.com/investors/shareholders-meeting) verfügbar sein.
Über George Garibaldi
Über Paolo Zocchi
Über Newron Pharmaceuticals
Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-III-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen: www.newron.com.
Für weitere Informationen:
Newron
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18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
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|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
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|ISIN:
|IT0004147952
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