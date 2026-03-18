Kupfer charttechnisch brandheiß: Warum genau jetzt neue Dynamik in den Rohstoffsektor kommt

Anzeige / Werbung

Der Kupfermarkt steht seit einigen Wochen im Fokus vieler Marktbeobachter. Nach der starken Entwicklung in den vergangenen Monaten zeigt sich das Industriemetall derzeit in einer Phase der Konsolidierung - ein Umfeld, das in der Rohstoffbranche häufig als Vorbereitung für den nächsten größeren Impuls interpretiert wird.

Für Investoren entsteht dadurch eine interessante Gemengelage aus technischer Stabilität, wachsender strategischer Bedeutung und zunehmender Aktivität auf Unternehmensebene. In diesem Umfeld sollten gerade Explorationsunternehmen wie Asian Battery Metals (ISIN: AU0000101881) stärker in den Blick der Investoren rücken.

Stabiler Trend im Kupferchart

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich Kupfer weiterhin in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Der Preis liegt derzeit im Bereich von rund 5,85 US-Dollar je Pfund und damit weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Besonders der 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell um etwa 5,18 US-Dollar verläuft, gilt unter Marktbeobachtern als zentrale Orientierung für den langfristigen Trend.

Solange sich der Kurs über dieser Marke hält, sehen viele Analysten das übergeordnete Bild weiterhin positiv. Auf der Oberseite richtet sich der Blick aktuell auf eine Zone zwischen etwa 6,10 und 6,20 US-Dollar je Pfund. Dieser Bereich gilt als wichtiger Widerstand, der bei einem nachhaltigen Ausbruch den Weg für eine neue Aufwärtsbewegung freimachen könnte.

Sollte dieser Schritt kurzfristig noch nicht gelingen, wäre aus charttechnischer Sicht auch eine Phase der Seitwärtsbewegung oder eine moderate Konsolidierung denkbar. Unterstützungen werden derzeit im Bereich um 5,70 US-Dollar gesehen, während der 200-Tage-Durchschnitt als übergeordnete Absicherung gilt. Es gibt daher eine solide Chance bei gleichzeitiger Absicherung nach unten.

Technische Indikatoren wie RSI oder MACD bewegen sich aktuell im neutralen Bereich. Ein solches Umfeld wird häufig als Phase interpretiert, in der sich der Markt neu sortiert und Kräfte für den nächsten Richtungsimpuls sammelt.

Fundamentale Treiber bei Kupfer bleiben intakt

Unabhängig von kurzfristigen charttechnischen Bewegungen bleibt das fundamentale Umfeld für Kupfer robust. Das Metall spielt eine zentrale Rolle in der Elektrifizierung moderner Volkswirtschaften. Stromnetze, erneuerbare Energien, Elektromobilität und industrielle Anwendungen benötigen große Mengen des Materials.

Viele Prognosen stützen sich dabei auf Szenarien internationaler Energieorganisationen, die von einem anhaltend steigenden Bedarf ausgehen. Besonders der Ausbau von Stromnetzen und die zunehmende Elektrifizierung industrieller Prozesse gelten als wichtige Nachfragefaktoren.

Hinzu kommt, dass neue Kupferminen oft lange Entwicklungszeiten benötigen. Zwischen der ersten Entdeckung einer Lagerstätte und der tatsächlichen Produktion vergehen nicht selten zehn Jahre oder mehr. Gleichzeitig berichten viele bestehende Minen von sinkenden Erzgehalten. Das führt zu einer Sorge um das Angebot in den kommenden Jahren. Kupfer wird daher zunehmend als umkämpfter und strategisch wichtiger Rohstoff betrachtet.

Neue Projekte gewinnen an Bedeutung

Vor diesem Hintergrund wächst die Aufmerksamkeit für Explorationsunternehmen, die potenziell neue Lagerstätten identifizieren könnten. Solche Firmen bilden gewissermaßen die erste Stufe der zukünftigen Rohstoffversorgung.

Zu diesen Unternehmen gehört auch Asian Battery Metals, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen konzentriert und mehrere Projekte in der Mongolei untersucht. Die Region gilt unter Geologen als vielversprechend, da sie Teil des sogenannten Central Asian Orogenic Belt ist - einer geologischen Struktur, die für zahlreiche Metallvorkommen bekannt ist.

Im Zentrum der Aktivitäten des Unternehmens steht das Oval-Projekt im Südwesten des Landes. Geologisch handelt es sich um ein Kupfer-Nickel-System, das zusätzlich Platingruppenmetalle enthalten kann. Solche polymetallischen Lagerstätten sind in der Rohstoffindustrie besonders interessant, da mehrere Metalle gleichzeitig vorkommen können und dadurch unterschiedliche wirtschaftliche Perspektiven entstehen.

Explorationsarbeiten der vergangenen Jahre haben bereits mineralisierte Zonen identifiziert. Die bisherigen geologischen Interpretationen deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung entlang eines größeren strukturellen Trends erstrecken könnte. In der Praxis bedeutet dies, dass weitere Bohrprogramme erforderlich sind, um Größe und Kontinuität einer möglichen Lagerstätte genauer zu bestimmen.

Strategischer Ansatz mit regionalen Projekten

Neben dem Oval-Projekt verfolgt das Unternehmen jedoch die übergeordnete Strategie, mehrere Explorationsgebiete innerhalb derselben Region aufzubauen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Maikhan Uul, das ebenfalls Kupfermineralisierung aufweist und sich in relativer Nähe zu den Oval-Aktivitäten befindet.

Ein solcher regionaler Ansatz kann langfristig Vorteile bringen. Projekte in räumlicher Nähe eröffnen häufig Möglichkeiten für gemeinsame Infrastruktur, effizientere Exploration und potenzielle Synergien bei einer späteren Entwicklung.

In der Bergbauindustrie entstehen auf diese Weise nicht selten sogenannte Projektcluster. Mehrere Lagerstätten innerhalb eines geografischen Gebiets können dabei gemeinsam entwickelt werden und so wirtschaftliche Skaleneffekte ermöglichen.

Kupfer als langfristige Schlüsselressource

Während sich der Kupferpreis kurzfristig in einer Phase der Neuorientierung befindet, bleibt das langfristige Bild von strukturellem Wachstum geprägt. Kupfer ist als Rohstoff eine tragende Säule eines jeden Wandels: Von der Elektrifizierung der Gesellschaft bis hin als wertvoller Leiter in der Verschaltung von Rechenzentren. Die Nachfrage nach Kupfer bleibt daher ungebrochen hoch.

Sollte sich diese hohe Nachfrage im derzeitigen Aufwärtstrend im Kupferchart manifestieren, wird auch das die Explorationsunternehmen in den Fokus rücken. Unternehmen wie Asian Battery Metals sichern mit ihren heutigen Maßnahmen die Versorgung von Morgen.

Der Markt mag noch auf den nächsten Impuls beim Kupferpreis warten. Weitsichtige Investoren blicken stattdessen aber auf die Unternehmen, die schon heute die zukünftige Versorgung mit dem Edelmetall sicherstellen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

Wohin geht die Reise…: Kupfer vor dem nächsten Schub? Warum jetzt wieder Fantasie in den Sektor kommt! - 13.03.2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kupfer charttechnisch brandheiß: Warum genau jetzt neue Dynamik in den Rohstoffsektor kommt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000340143