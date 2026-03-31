Strukturelles Kupfer-Defizit voraus: Asian Battery Metals mit perfektem Zeitpunkt!

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Der Kupfermarkt wird zunehmend von seiner Angebotsseite geprägt. Während die Nachfrage in vielen Bereichen weiter wächst, zeigt sich bei der Produktion ein anderes Bild: Neue Projekte kommen nur langsam voran, bestehende Minen werden aufwendiger zu betreiben, und geopolitische Faktoren erhöhen die Unsicherheit zusätzlich. In diesem Markt spielen Explorationsunternehmen wie Asian Battery Metals (ISIN: AU0000101881) eine entscheidende Rolle. Sie arbeiten an der Erschließung neuer Vorkommen.

Strukturelles Kupfer-Defizit zeichnet sich ab

Analysen deuten darauf hin, dass der Kupfermarkt bereits ab dem Jahr 2026 in ein strukturelles Angebotsdefizit übergeht. Prognosen gehen von einer Lücke zwischen Angebot und Nachfrage von rund 150.000 bis 330.000 Tonnen aus - mit der Tendenz, dass sich dieses Defizit in den folgenden Jahren weiter ausweitet.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die wachsende Nachfrage nach Kupfer in Verbindung mit einer nur begrenzt reagierenden Angebotsseite. Während neue Anwendungen zusätzliche Mengen benötigen, bleibt das Wachstum der globalen Förderkapazitäten vergleichsweise gering.

Angebot reagiert nur träge

Die Produktionsseite des Kupfermarktes gilt als strukturell unflexibel. Neue Minenprojekte benötigen oft viele Jahre von der Entdeckung bis zur Inbetriebnahme. Genehmigungsverfahren, Finanzierung und technische Entwicklung führen dazu, dass das Angebot nur langsam auf steigende Preise reagieren kann.

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass das globale Kupferangebot in den kommenden Jahren im Schnitt um weniger als ein Prozent pro Jahr wächst. Diese geringe Dynamik erschwert es, kurzfristige Engpässe auszugleichen.

Sinkende Erzgehalte erhöhen den Druck

Ein zusätzlicher Faktor ist die Qualität der bestehenden Lagerstätten. Seit den frühen 1990er-Jahren ist der durchschnittliche Erzgehalt globaler Kupferminen um rund 40 Prozent gesunken. Das bedeutet, dass heute deutlich mehr Gestein bewegt und verarbeitet werden muss, um die gleiche Menge an Kupfer zu gewinnen.

Dieser Trend wirkt sich direkt auf die Kostenstruktur aus. Niedrigere Erzgehalte führen zu höheren Förderkosten und erhöhen gleichzeitig den technischen Aufwand. Für Betreiber bestehender Minen wird es damit schwieriger, die Produktion stabil zu halten oder auszubauen.

Steigende Investitionskosten für neue Kupfer-Projekte

Auch die Entwicklung neuer Projekte wird zunehmend kapitalintensiv. Die Kosten für die Erweiterung bestehender Minen sind seit 2020 deutlich gestiegen. Bei sogenannten Brownfield-Projekten wird ein Anstieg der Kapitalintensität von rund 65 Prozent beobachtet.

Noch anspruchsvoller gestaltet sich die Entwicklung neuer Minen. Viele Projekte benötigen inzwischen deutlich höhere Kupferpreise, um wirtschaftlich umgesetzt werden zu können. In einigen Fällen werden Preisniveaus zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar pro Tonne als notwendig angesehen, um Investitionsentscheidungen zu rechtfertigen.

Diese Entwicklung führt dazu, dass neue Projekte nur dann vorangetrieben werden, wenn langfristig stabile und ausreichend hohe Preise erwartet werden.

Geopolitische Risiken verstärken die Unsicherheit

Die Angebotsseite ist zudem anfällig für geopolitische Einflüsse. Ein großer Teil der globalen Kupferkonzentrate wird nach China exportiert, wodurch sich eine starke regionale Konzentration ergibt.

Gleichzeitig haben Produktionsausfälle bei bedeutenden Minen gezeigt, wie empfindlich das Angebot auf Störungen reagieren kann. Unterbrechungen in einzelnen Großprojekten können sich unmittelbar auf den globalen Markt auswirken und bestehende Engpässe verschärfen.

Nachfrage nach Kupfer wächst deutlich schneller als das Angebot

Parallel zu den Herausforderungen auf der Angebotsseite steigt der Bedarf an Kupfer weiter an. Prognosen gehen davon aus, dass die globale Nachfrage von derzeit rund 28 Millionen Tonnen auf über 50 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2050 steigen könnte.

Selbst bei steigenden Recyclingquoten wird erwartet, dass ein erheblicher Teil dieses Bedarfs durch neue Minen gedeckt werden muss. Daraus ergibt sich eine wachsende Lücke zwischen verfügbarer Produktion und benötigten Mengen.

In der Folge entwickelt sich Kupfer zunehmend zu einem knappen Gut. Marktbeobachter sprechen bereits von einer strukturellen "Scarcity Premium", bei der dauerhaft höhere Preisniveaus erforderlich sind, um Investitionen in neue Projekte anzureizen.

Neue Projekte rücken in den Mittelpunkt

In diesem Umfeld gewinnen Explorationsunternehmen an Bedeutung. Sie bilden die Grundlage für zukünftige Produktionskapazitäten und tragen dazu bei, potenzielle neue Lagerstätten zu identifizieren.

Asian Battery Metals verfolgt genau diesen Ansatz und konzentriert sich auf mehrere Projekte in der Mongolei. Im Zentrum steht das Oval-Projekt, ein Kupfer-Nickel-System, das bereits erste mineralisierte Zonen aufzeigt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio zuletzt durch die Übernahme des Maikhan Uul Kupfer-Gold-Projekts erweitert. Die Nähe der Projekte zueinander eröffnet Möglichkeiten für eine koordinierte Weiterentwicklung innerhalb eines regionalen Clusters.

Ein solcher Ansatz kann langfristig dazu beitragen, Exploration effizienter zu gestalten und potenzielle Synergien zu nutzen. Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines größeren Projektgebiets wirtschaftlich relevante Lagerstätten zu identifizieren.

Angebot beim Kupfer bestimmt die nächste Marktphase

Die Dynamik im Kupfermarkt verschiebt sich zunehmend von der Nachfrage hin zur Angebotsseite. Während der Bedarf weiter steigt, wird deutlich, dass die Entwicklung neuer Projekte zum entscheidenden Faktor wird.

Unternehmen, die frühzeitig neue Ressourcen erschließen, könnten in einem Umfeld struktureller Knappheit an Bedeutung gewinnen. Projekte wie jene von Asian Battery Metals stehen exemplarisch für diese Phase des Marktes, in der die zukünftige Versorgung mit einem der wichtigsten Industriemetalle der Welt vorbereitet wird.

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Quellen:

https://www.iea.org/commentaries/copper-prices-have-hit-record-highs-but-smelters-face-mounting-strategic-pressures

https://www.linkedin.com/top-content/workplace-trends/trends-in-financial-markets/long-term-copper-market-trends-vs-short-term-price-shifts/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: AU0000340143