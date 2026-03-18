© Foto: SOPA Images - Sipa USADocusign übertrifft mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen. Die Aktie legt nachbörslich zu - obwohl das Papier seit Jahresbeginn bereits 31 Prozent verloren hat.Die Aktie von Docusign hat nach Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel zugelegt. Der Anbieter digitaler Signaturlösungen übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten. Konkret meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar bei einem Umsatz von 836,9 Millionen US-Dollar. Am Markt war laut FactSet im Schnitt lediglich mit 95 Cent je Aktie und Erlösen von 827 Millionen US-Dollar gerechnet worden. Für zusätzlichen …Den vollständigen Artikel lesen
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