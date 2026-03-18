Cambridge / Boston - An Tagen, an denen neue Musik-Singles oder ganze Alben erstmals per Streaming zu hören sind, sind Notfallmediziner mehr als sonst gefragt. Weil viele Autofahrer heiss sind auf die Neuerscheinungen, scheuen sie nicht davor zurück, während der Fahrt Streaming-Dienste dafür zu nutzen. Das lenkt sie ab und ihre Chancen steigen, Unfälle zu bauen, wie Untersuchungen des National Bureau of Economic Research zeigen. Chirurg geriet selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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