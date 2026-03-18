EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
18.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|Ende der Mitteilung
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2293204 18.03.2026 CET/CEST
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