© Foto: Tesla - https://www.tesla.comTesla zündet die nächste Milliarden-Wette: Für 4,3 Milliarden US-Dollar sichert sich der Konzern Batteriezellen von LG - und setzt damit ein klares Signal für das boomende Speicher-Geschäft.Tesla treibt den Ausbau seines Energiegeschäfts voran und hat sich dafür Batteriezellen im Wert von mehreren Milliarden gesichert. Wie der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, hat der Konzern von Elon Musk mit LG Energy Solution eine Vereinbarung über Lieferungen im Volumen von 4,3 Milliarden US-Dollar geschlossen. Die Zellen werden in einem Werk im US-Bundesstaat Michigan produziert, das ursprünglich für ein Gemeinschaftsprojekt von LG und General Motors vorgesehen war. Nachdem sich GM Ende 2024 aus …Den vollständigen Artikel lesen
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