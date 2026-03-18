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BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor



18.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor • Getränke-Gesamtabsatz: 190.174 Hektoliter

• Gesamtumsatzerlöse: 17,5 Mio. EUR

• EBIT: -16 TEUR (2024: -237 TEUR)

• EBITDA: 1,7 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR)

• EBITDA-Marge: 9,9 % (2024: 8,8 %) Ingolstadt, 18. März 2026 Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat die Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % beziehungsweise 497,1 Millionen Liter auf rund 7,8 Milliarden Liter zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stellt dies den stärksten Absatzrückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993 dar. Erstmals lag der Bierabsatz damit unter der Marke von acht Milliarden Litern. Dem allgemeinen Markttrend konnte sich auch die BHB Brauholding nicht vollständig entziehen. Die rückläufige Branchenentwicklung wirkte sich entsprechend auf die Absatz- und Umsatzentwicklung des Konzerns aus. Die im Verlauf des Geschäftsjahres angepassten Umsatzerlösplanungen konnten daher nicht vollständig erreicht werden. Der Vorstand hat im Berichtsjahr verschiedene Maßnahmen zur Kostensteuerung und Effizienzsteigerung umgesetzt. Gleichwohl bestehen strukturell bedingte Fixkostenblöcke - insbesondere in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen -, die nur begrenzt kurzfristig angepasst werden können. Darüber hinaus wirkten sich gestiegene Zinsaufwendungen für Fremdkapital belastend auf das Ergebnis aus. Der Getränke-Gesamtabsatz des Konzerns belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 190.174 Hektoliter nach 196.100 Hektolitern im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 3,0 %, bewegt sich jedoch innerhalb der prognostizierten Absatzbandbreite für das Geschäftsjahr 2025. Die Gesamtumsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2025 bei 17,5 Mio. EUR nach 18,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT betrug im Geschäftsjahr 2025 -16 TEUR nach -237 TEUR im Vorjahr. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich auf 1,7 Mio. EUR nach 1,6 Mio. EUR im Vorjahr. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 9,9 % (Vorjahr: 8,8 %). Im Berichtsjahr investierte die BHB Brauholding 1,22 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen, insbesondere in technische Anlagen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Konzernjahresfehlbetrag reduzierte sich auf 154 TEUR (2024: -288 TEUR). Der Konzernbilanzgewinn beläuft sich auf 62 TEUR. Vor dem Hintergrund des Umsatzrückgangs und des weiterhin negativen Jahresergebnisses zeigt sich der Vorstand mit dem Geschäftsverlauf des Jahres 2025 nicht zufrieden. Gleichwohl konnte sich der Konzern im Branchenvergleich in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld stabil behaupten. Die Hauptversammlung der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG findet am 26. Juni 2026 statt.

Der Geschäftsbericht 2025 wird ab 16. April 2026 auf der Investor-Relations-Seite der Unternehmenswebsite unter www.bhb-ag.de zum Download zur Verfügung stehen. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m der Börse München notiert. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und die solide Finanzstruktur der Gesellschaft unterstreicht. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahr 1873 sowie den Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahr 1899 entwickelte sich die heutige Struktur des Unternehmens. Der BHB-Konzern positioniert sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten. Das aktuelle Markenportfolio umfasst neun Weißbierspezialitäten, 27 untergärige Bierspezialitäten sowie drei Biermischgetränke. Mit der Marke Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH zudem ein umfangreiches Sortiment an Mineralwässern und alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Insgesamt umfasst das Sortiment 17 verschiedene Produkte. Allen Produkten gemeinsam sind Reinheit, regionale Herkunft und vielfach prämierte Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt Franz Katzenbogen

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