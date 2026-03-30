EQS-Ad-hoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: Veränderung im Vorstand



30.03.2026 / 12:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt (ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD) Segment m:access Börse München Ingolstadt, 30. März 2026 Veränderung im Vorstand Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen. Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt. Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit. Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt (ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD) Segment m:access Börse München Ingolstadt, 30. März 2026 Veränderung im Vorstand Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen. Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt. Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit. Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:



VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt (ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD) Segment m:access Börse München Ingolstadt, 30. März 2026 Veränderung im Vorstand Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen. Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt. Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit. Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de

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