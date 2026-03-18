Vancouver, British Columbia - 18. März 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV:KNOX) (OTC:KNXFF) (FWB:M850) ("VAULT" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine strategische Überprüfung durchführen wird, die darauf abzielt, seine Explorationssaison 2026 auf dem Nickelprojekt Letain ("Letain") zu optimieren, während gleichzeitig eine umfassendere Bewertung seiner Assets in den Vereinigten Staaten vorgenommen wird, wie am 20. Januar 2026 angekündigt.

Im Rahmen dieser Initiative hat das Unternehmen Herrn William "Bill" Feyerabend beauftragt, eine strategische Überprüfung der kürzlich erworbenen historischen Bergbau-Assets des Unternehmens in den USA vorzunehmen. Sein Auftrag umfasst die Bewertung der technischen Eignung dieser Assets sowie die Priorisierung von Zielen, um die Explorationsplanung für 2026 zu optimieren.

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp., erklärte:

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn William Feyerabend bei der strategischen Überprüfung unseres Portfolios an kritischen und Edelmetallassets in ganz Nordamerika. Seine unabhängige technische Perspektive und seine umfassende Erfahrung werden bei der Bewertung unserer Assets und der Festlegung einer klaren, disziplinierten Explorationsstrategie für 2026 von unschätzbarem Wert sein. Diese Überprüfung wird uns dabei helfen, Ziele zu priorisieren, Kapital effizient einzusetzen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, bei all unseren Projekten bedeutende Fortschritte zu erzielen."

Über das Nickelprojekt Letain

Wie am 12. Februar 2025 bekannt gegeben:

Abbildung 1. Entnahmestelle der Gesteinssplitterproben, nach Süden ausgerichtet, in 1.840 Metern Höhe während des Probenahmeprogramms von Margaret Lake bei Letain - 2021

Die Mineralclaims des Projekts Letain weisen disseminierten Awaruit auf, eine natürlich vorkommende Ni-Fe-Legierung, die in Peridotit und in geringem Umfang in Dunit vorkommt. Mehrere peridotitgebundene Zonen enthalten feine und grobe Körner der Ni-Fe-Legierung. Oberflächen-Gesteinsproben entlang eines Bergrückens in einer Höhe von 1.700 bis 2.050 Metern ergaben einen durchschnittlichen Nickelgehalt von etwa 0,25 %.

Die Liegenschaft Letain umfasst einen Teil des Cache Creek-Terrains, das durch die Thibert-Verwerfung im Norden und die Kutcho-Verwerfung im Westen von den vulkanischen und sedimentären Gesteinen des Quesnellia-Terrains getrennt ist. Die King Salmon-Verwerfung verschiebt den Übergang zwischen dem Cache Creek-Terrain und den Sedimenten und Vulkaniten des Stikinia-Terrains. Geochemische Analysen von Gesteinssplitterproben ergaben Werte zwischen 1.700 und 3.800 ppm Ni (Quelle: historische Gesteinsprobenahme von 144 Gesteinsproben, die 2011 entnommen wurden; Untersuchungsmethode 1E/8FPX 4-Säure-Aufschluss, Analyse mittels ICP-ES). SGS untersuchte 10 Proben auf Konzentrate (d. h. Schwermineralscheidung) und ermittelte den prozentualen Anteil der magnetischen Komponente:

Abbildung 2 - LET-1 (mit geringem Magnetgehalt) war ein "Black Dyke" (schwarzer Gang) und nicht repräsentativ für die gesamte Lithologie

Awaruit-Mineralisierung tritt in zwei verschiedenen Erscheinungsformen auf: feine Ni-Fe-Legierungen oder größere Kompositkörner. Feine Awaruit-Körner (10-100 µm) sind in der Serpentinmatrix verstreut. Ni-Fe-Legierungen weisen eine stark reflektierende weiß-silberne Farbe auf. Größere Kompositkörner (100-300 µm) sind eine Mischung aus Ni-Fe-Legierungen und in geringerem Maße Ni-Fe-Sulfiden. Das Gebiet wird von einem stark differenzierten Peridotit unterlagert, der zahlreiche porphyrische, gescherte sowie Ader- und Äderchen-Brekzien-Strukturen aufweist.

Im südlichen Teil der Liegenschaft ist das Peridotit durch disseminierten Magnetit und Chromit gekennzeichnet, sowie durch zahlreiche disseminierte sowie adern- sowie kluftfüllende apfelgrün- bis dunkelgrüne Mineralien wie Pikrolit und Lizardit. Im nördlichen Teil der Liegenschaft ist das Peridotit massiv, schwarz und weist weniger Ader- und Bruchstrukturen auf; die Veränderung der Peridotitstruktur scheint jedoch kaum oder gar keinen Einfluss auf den Ni-Cr-Co-Gehalt zu haben, der zwischen 1.700 und 3.800 ppm Ni, 1.000 und 3.000 ppm Cr sowie 100 und 150 ppm Co liegt. Mehrere peridotitgebundene Zonen enthalten feine und grobe Ni-Fe-Legierungskörner (Awaruit), die als Felsgrate im östlichen Zentralteil der Claim-Gruppe in einer Höhe von 1.700 bis 2.050 m zutage treten. In serpentinisierten ultramafischen Gesteinen wurde disseminiertes, feines bis gröberes Awaruit gefunden.

Im nördlichen Teil der Liegenschaft ist das Peridotit massiv, schwarz und weist weniger Ader- und Bruchstrukturen auf. Proben aus dem zentralen Gebirgskamm der Liegenschaft definierten eine 1.100 Meter lange, diskontinuierliche Zone mit grobkörnigem (>100 µm) Awaruit ab. Die Mineralliegenschaft Letain weist geologische Ähnlichkeiten mit der Nickel-Lagerstätte Decar (70 km nordwestlich von Ft. St. James, B.C.) auf, die eine Awaruit-Mineralisierung enthält, die als "magnetisch gewinnbares Nickel" charakterisiert wird und für deren Nickelgewinnung keine pyrometallurgische Verhüttung erforderlich ist.

Das Portfolio historischer US-Bergbau-Assets von Vault umfasst Folgendes:

- Silberprojekt Mia - Idaho, USA

- Historische Wolframmine Mount Wheeler - Nevada, USA

- Historische Goldmine Robinson Dyke - Idaho, USA

- Historische Goldmine Golden Dome - Kalifornien, USA

Siehe Pressemitteilung vom 20. Januar 2026:

Vault unterzeichnet Vereinbarung über eine Option zum Erwerb eines Portfolios historischer Bergbau-Assets in den USA und der dazugehörigen historischen Datenbanken

LINK ZUR PRESSEMITTEILUNG: Hier.

Market-Making-Dienstleistungen

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, Venture Liquidity Providers Inc. ("VLP") beauftragt hat, seine Market-Making-Dienstleistungen aufzunehmen, um zur Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarktes für die Stammaktien des Unternehmens beizutragen.

Der Market-Making-Service wird von VLP über einen registrierten Broker, W.D. Latimer Co. Ltd., in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen anwendbaren Gesetzen erbracht. Für diese Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, VLP monatlich 5.000 $ zu zahlen. Die Vereinbarung kann jederzeit vom Unternehmen oder von VLP gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP stehen in keinem Zusammenhang miteinander, und VLP hält derzeit weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren. Die für den Market-Making-Service erforderlichen Finanzmittel und Aktien werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Die vom Unternehmen an VLP gezahlte Gebühr bezieht sich ausschließlich auf Dienstleistungen.

VLP ist eine spezialisierte Beratungsfirma mit Sitz in Toronto, die eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf an der TSX-V notierte Emittenten anbietet.

Plutus Invest and Consulting GmbH

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung die Dienste der Plutus Invest and Consulting GmbH ("Plutus") in Anspruch genommen hat, um dem Unternehmen für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem 9. März 2026 Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen bereitzustellen. Die im Rahmen der Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Beratungsleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing und PR-Strategien sowie die Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens bei Investoren durch werbebasierte Maßnahmen über das Netzwerk von Plutus auf den europäischen Investmentmärkten. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Plutus ein Medienbudget von 50.000 € bis zu 250.000 € für den Einkauf von Medienplatzierungen zu zahlen.

Plutus hat seinen Geschäftssitz in der Buchtstraße 13, 28195 Bremen, Deutschland, und ist per E-Mail (contact@plutuinves.de) oder telefonisch unter (+49 42117540174) erreichbar. Plutus und seine Geschäftsführer stehen in keinem Verhältnis zum Unternehmen, und Plutus hält derzeit weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren, kann jedoch in Zukunft Wertpapiere erwerben. Marco Messina ist Geschäftsführer von Plutus und wird für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen verantwortlich sein.

Die Vereinbarung kann von jeder Partei jederzeit gekündigt werden. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren, und Plutus erhält keine Stammaktien oder Optionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens als Vergütung. Die Vereinbarung und die Beauftragung von Plutus gemäß dieser Vereinbarung unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Beauftragung von Blossom Social Inc.

Vault freut sich bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, Blossom Social Inc. ("Blossom") beauftragt hat, eine führende mobile App-Plattform und ein soziales Netzwerk für Investoren, das von Apple als eine der Top-25-Apps für 2025, als unverzichtbare Finanz-App des Jahres 2024 und als unverzichtbare Social-App des Jahres 2025 anerkannt wurde. Blossom ist auf die Einbindung von Investoren spezialisiert und verfügt über eine lebendige Community von über 650.000 Investoren, die verifizierte Aktienportfolios, Trades und Anlageideen austauschen, um den Nutzern zu helfen, bessere Investoren zu werden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung (die "Blossom-Vereinbarung") wird Blossom auf der mobilen App-Plattform von Blossom "Learn & Earn"-Lernmodule über Vault Strategic entwickeln und bereitstellen.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt Vault 15.000 C$ zuzüglich anfallender Steuern. Die anfängliche Laufzeit der Blossom-Vereinbarung endet mit Erreichen der maximalen Gesamtvergütung, mit der Option auf eine monatliche Verlängerung danach. Blossom hat seinen Sitz in Burnaby, British Columbia, Kanada, und ist eine von dem Unternehmen unabhängige Partei. Blossom kann per E-Mail unter hello@blossomsocial.ca oder telefonisch unter +1 (647) 574-2927 kontaktiert werden.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTC: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und sie genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

"Quinn Field-Dyte"

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.880.2189 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DAS "GESETZ VON 1933") UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich KNOX und des Projekts Letain, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts Letain, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie "plant", "wird erwartet", "erwartet", "geplant", "beabsichtigt", "erwägt", "geht davon aus", "glaubt", "schlägt vor", "schätzt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme des Projekts Letain, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass KNOX möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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