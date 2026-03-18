Basel - Das vor gut einem Jahr an die Börse gegangene Biotechunternehmen Bioversys hat 2025 wie erwartet einen hohen Verlust geschrieben. Die Basler Firma hatte per Ende 2025 Barmittel von 82,5 Millionen Franken und sieht sich bis 2028 finanziert. Bioversys generierte 2025 operative Einnahmen in der Höhe von 3,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Das waren 2,1 Millionen mehr als im Vorjahr. Dem standen Kosten von insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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