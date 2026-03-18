Zürich - Die SMG Swiss Marketplace Group hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Gewinn klar gesteigert. Das Wachstum soll im laufenden Jahr etwas geringer ausfallen, die Profitabilität aber weiter steigen. Konkret stiegen die Verkäufe im Geschäftsjahr 2025 um 14,1 Prozent auf 332,0 Millionen Franken, wie SMG am Mittwoch mitteilte. Dabei hatten alle Geschäftsbereiche einen positiven Beitrag zum Ergebnis geleistet. Besonders stark war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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