HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 2,60 auf 2,30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb James Carmichael am Mittwoch. Insbesondere ein Großauftrag im November habe dazu geführt, dass dieser Geschäftsbereich nun über die Hälfte des Auftragsbestands ausmache. Die Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation dürfte sich positiv auswirken, berge jedoch Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Leistung./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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