Nach einem Kurssturz von rund 40 Prozent im Februar meldet sich die Aktie von Lemonade eindrucksvoll zurück. Auslöser ist eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley. Die Experten haben die strategische Partnerschaft mit Tesla nochmal genauer untersucht. Die Aktie des Insurtechs Lemonade hat am Dienstag ein kräftiges Lebenszeichen gesendet. Mit einem Kurssprung von rund 17 Prozent reagierten Anleger auf eine Hochstufung durch Morgan Stanley, die den Titel von "Equalweight" auf "Overweight" anhob und das Kursziel von 80 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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