Reply [EXM, STAR: REY] gibt den Abschluss einer neuen Partnerschaft mit dem KI-Markführer Mistral AI bekannt. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Einführung lokaler, souveräner, sicherer und leistungsstarker generativer Enterprise-Lösungen vorantreiben.

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Durch die Partnerschaft schaffen Reply und Mistral AI eine vertrauenswürdige und sichere Umgebung auf europäischen Infrastrukturen. Damit beschleunigen sie die Einführung fortschrittlicher KI-Lösungen und ermöglichen es Organisationen mit hohen regulatorischen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, das Potenzial generativer KI umfassend zu nutzen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die gemeinsame Vision einer souveränen KI (Frontier-KI), die es Unternehmen ermöglicht, leistungsstarke KI-Modelle einzusetzen und zugleich die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Sensible Informationen bleiben geschützt, regulatorische Vorgaben werden zuverlässig eingehalten und die Systeme auf einer europäischen Infrastruktur betrieben.

Durch die Kombination der Hochleistungs-KI-Modelle von Mistral AI mit der Expertise von Reply bei der Entwicklung und Anpassung von Large Language Models (LLMs) auf Basis proprietärer und domänenspezifischer Daten können Unternehmen in stark regulierten Branchen sicher von KI profitieren. Dies gilt für die öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen sowie für den Energie-, Versorgungs-, und Telekommunikationssektor. Die Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren, optimieren operative Prozesse, verbessern die Entscheidungsfindung und schaffen einen messbaren Geschäftswert. Gleichzeitig erfüllen sie höchste Standards bei Sicherheit, Datenhoheit und Compliance.

Eine weitere zentrale Säule der Partnerschaft ist die fortschrittliche Individualisierung von KI-Modellen. Reply wird globaler Launch-Partner für Mistral Forge. Dies befähigt die Reply Teams dazu, LLMs auf spezifischen, hochkomplexen Datensätzen zu trainieren, sodass sie punktgenau auf die Anforderungen datenintensiver Anwendungsfelder zugeschnitten und sofort einsatzbereit sind.

Ein aktuelles Referenzprojekt ist die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Hier entwickeln Reply und Mistral AI ein maßgeschneidertes Sprachmodell für die griechische Sprache, das antike, mittelalterliche und moderne Texte abdeckt. Es unterstützt die Forschung durch eine leistungsstarke Textsuche und -vervollständigung. Trainiert wird es auf einem umfassenden Korpus aus altgriechischer Literatur, digitalisierten Inschriften und Papyri aus verschiedenen Sammlungen sowie ausgewählten neugriechischen Texten aus öffentlichen und wissenschaftlichen Quellen. Innerhalb dieser Initiative arbeiten Reply und Mistral AI beim Training und der Evaluation des Modells eng zusammen, um Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Praxisrelevanz sicherzustellen. Das Projekt zeigt, wie souveräne KI-Infrastrukturen selbst in hochspezialisierten wissenschaftlichen Bereichen neue Optionen eröffnen.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, erläutert: "Indem wir das Mistral AI-Ökosystem mit der Erfahrung von Reply verknüpfen, maßgeschneiderte KI-Lösungen für spezifische Geschäftsprozesse zu entwickeln, versetzen wir Unternehmen in die Lage, sichere und kontrollierbare Modelle einzusetzen. Diese sind darauf ausgelegt, Datenhoheit und Datenschutz zu gewährleisten, lassen sich nahtlos in bestehende Abläufe integrieren und skalieren zuverlässig innerhalb von Unternehmensarchitekturen."

Marjorie Janiewicz, Chief Revenue Officer von Mistral AI, ergänzt: "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Reply. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, KI-Lösungen zu implementieren, die ihre Anforderungen an Leistung, Kontrolle und Individualisierung exakt erfüllen."

Durch die Partnerschaft schaffen Reply und Mistral AI eine vertrauenswürdige und sichere Umgebung auf europäischen Infrastrukturen. Damit beschleunigen sie die Einführung fortschrittlicher KI-Lösungen und ermöglichen es Organisationen mit hohen regulatorischen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, das Potenzial generativer KI umfassend zu nutzen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Mistral AI

Mistral AI ist ein Wegbereiter im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen stellt weltweit Werkzeuge bereit, um die wegweisendste Technologie unserer Zeit mitzugestalten und für sich zu nutzen. Mistral AI macht KI für alle zugänglich: durch leistungsstarke, optimierte und hochmoderne Open-Source-Modelle sowie maßgeschneiderte Lösungen und eine umfassende End-to-End-Infrastruktur mit Mistral Compute. Das unabhängige Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich steht für einen dezentralen und transparenten Technologieansatz. Mistral AI ist global präsent mit Standorten in den USA, Großbritannien und Singapur. www.mistral.ai

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