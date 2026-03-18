Berlin - Der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tilman Kuban (CDU), sieht keinen Anlass, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seinen Kurs nach der erneuten Kritik von US-Präsident Donald Trump ändert.



Kuban erinnerte an den jüngsten Besuch von Merz in Washington: "Donald Trump hat es ihm gedankt, hat gesagt, er sei zufrieden mit der Unterstützung, die Deutschland liefern würde, und dass wir uns auf einem guten Weg befinden", sagte Kuban den Sendern RTL und ntv. Daraufhin habe Deutschland die Amerikaner unterstützt und Militärbasen zur Verfügung gestellt.



"Man kann nicht heute auf der einen Seite das sagen und morgen dann etwas ganz anderes fordern", merkte Kuban an und erinnerte an getroffene Vereinbarungen. "Daran sollen wir uns alle halten, weil alles andere fördert nur den Antiamerikanismus und unterstützt die Putin-Freunde in Deutschland."





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