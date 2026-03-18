Zürich - Zehn Startups wurden für das Venture Leaders Biotech 2026 Programm ausgewählt, das sie vom 31. Mai bis zum 5. Juni im Rahmen der Schweizer Startup-Nationalmannschaft nach Boston führt. Während der Roadshow werden die Unternehmerinnen und Unternehmer internationale Investoren und Branchenführer treffen und wertvolle Expertise für die internationale Skalierung ihrer Unternehmen gewinnen. Venture Leaders Biotech wird von Venturelab organisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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