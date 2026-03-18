Haben Sie heute schon Ihr Smartphone benutzt, eine App geöffnet oder vielleicht sogar diesen Text hier gelesen? Dann sind Sie bereits mitten im Ökosystem von Amazon gelandet. Die meisten Menschen denken bei Amazon an Pakete und Lieferwagen. Doch das wahre Herzstück, die unsichtbare Goldmine, heißt AWS - Amazon Web Services.Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Kraftwerk. Aber kein normales Kraftwerk, sondern eines, das die gesamte digitale Welt mit Strom versorgt. Genau das ist AWS für das Internet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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