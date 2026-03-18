Auf dem Dach des 300 Jahre alten Klostergebäudes im niedersächsischen Lamspringe hat die Firma Tellus Systemtechnik monokristalline Module der Solar Fabrik installiert. Der besondere Ort erforderte besondere Sorgfalt bei Materialauswahl und Montage. "Mit großem Respekt", so eine Instagram-Mitteilung der Tellus Systemtechnik GmbH aus Lamspringe, wurde in der südniedersächsischen Gemeinde ein Projekt auf denkmalgeschützten Gebäuden umgesetzt. Das Kloster Lamspringe, das heute gar kein Kloster mehr ist, aber auf eine bis ins 9. Jahrhundert reichende Geschichte verweisen kann, hat seit Ende Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland