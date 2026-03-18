Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit wenig veränderten Kursen eröffnet. Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI nun vorerst im Bereich von 13'000 Punkten oder knapp darunter zu stabilisieren. In der Eröffnungsphase wird der Gesamtmarkt indes von den schwachen Schwergewichten gebremst. Entspannungszeichen gibt es im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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