Zürich - Die Neuordnung der US-Zollpolitik und der Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran prägen die aktuelle Konjunkturprognose. Unter der Annahme begrenzter wirtschaftlicher Folgen für die Schweiz erwartet das KOF Institut für 2026 ein sportbereinigtes reales BIP-Wachstum von 1.0%, für 2027 von 1.7%. Bei dauerhaft um 30% höheren Ölpreisen fiele das BIP Ende 2027 um 0.6% tiefer aus als in der Basisprognose. Die aktuelle Konjunkturprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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