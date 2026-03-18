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Darwin AG startet Vermarktung des Multi-Cancer Check - ein Bluttest zur Früherkennung von 13 Krebsarten



18.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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Corporate News Darwin AG startet Vermarktung des Multi-Cancer Check - ein Bluttest zur Früherkennung von 13 Krebsarten München, den 18.03.2026 - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) gibt den Vertriebsstart ihres innovativen Bluttests Multi-Cancer Check zur Krebsfrüherkennung bekannt. Der Test wurde mit dem Kooperationspartner Wholomics GmbH entwickelt und wird zunächst vorrangig über die 70-%-Tochtergesellschaft NovoMedic GmbH vertrieben. Der Multi-Cancer Check basiert auf einer innovativen Flüssigbiopsie-Technologie (auch Liquid Biospsy genannt), sowie einer Multi-Omics-Analyse und setzt durch seine Leistungsdaten neue Maßstäbe in der präventiven Onkologie. Der Multi-Cancer Check ist ein nicht-invasiver und hochspezifischer Bluttest zur Krebsdiagnostik, der molekulare Signale mehrerer Tumorarten gleichzeitig erkennen kann. Im Gegensatz zu vielen derzeit verfügbaren Liquid-Biopsy-Tests, die sich auf einzelne Krebsarten konzentrieren, ermöglicht der Multi-Cancer Check ein breites Vorscreening auf insgesamt 13 verbreitete Krebsarten, darunter Darm-, Gebärmutter-, Eierstock-, Lungen- und Blasenkrebs und ermöglicht so die Erkennung eines besonders breiten Spektrums an soliden Tumoren. In einer Validierungsstudie zeigte der Multi-Cancer Check eine sehr hohe Sensitivität insbesondere auch in frühen Krebsstadien bei gleichzeitig exzellenter Spezifität. Damit setzt der Test einen neuen Maßstab in der nicht-invasiven, blutbasierten Krebsfrüherkennung. Insgesamt wurden 862 Proben, darunter 440 bestätigte Krebsfälle, analysiert. Der Test erreichte eine Sensitivität von 80,7 % bei einer Spezifität von 99,1 % und zeigte dabei bereits im Stadium I eine Sensitivität von 82,5 %. Dabei wies der Multi-Cancer Check lediglich drei falsch positive Ergebnisse auf. "Wir freuen uns sehr, mit dem Multi-Cancer Check einen erstklassigen Test zur Krebsfrüherkennung in den Markt einzuführen", sagt CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Die Überlebensraten bei Krebs hängen maßgeblich davon ab, wie früh eine Erkrankung erkannt wird. Unser Test wurde genau dafür entwickelt, um Krebs bereits vor dem Auftreten von Symptomen mit hoher Genauigkeit zu identifizieren. Wir sind davon überzeugt, dass der Multi-Cancer Check mit seiner Kombination aus hoher Sensitivität in frühen Stadien und einer sehr hohen Spezifität sowie der Fähigkeit, unterschiedliche Krebsarten zu erkennen, einen entscheidenden Beitrag zur präventiven Medizin leisten kann." Der Multi-Cancer Check basiert auf einer hochentwickelten Multi-Omics-Analyse, bei der mehr als 150 Metaboliten, Lipoproteine und weitere Biomarker mittels Kernspinresonanz untersucht werden. Die Auswertung der molekularen Signaturen erfolgt mithilfe eines Künstliche Intelligenz (KI)-Algorithmus, der vom Kooperationspartner Wholomics GmbH entwickelt wurde. Der Test erkennt gemeinsame molekulare Signale verschiedener solider Tumoren, ohne das Ursprungsorgan eindeutig zu lokalisieren. Positive Testergebnisse sollten daher durch bildgebende diagnostische Verfahren bestätigt werden. Der globale Markt für Flüssigbiopsien, also nicht-invasive Biopsien bzw. Bluttests zur Krebsfrüherkennung und Therapiebegleitung, wird derzeit auf rund 7 Mrd. USD geschätzt und dürfte laut Marktstudien bis 2034 auf über 22 Mrd. USD anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von rund 14 % entspricht.[1] Das Wachstum wird insbesondere durch den zunehmenden Einsatz minimal- oder nicht-invasiver diagnostischer Verfahren wie der Liquid Biopsy getrieben, die gegenüber klassischen Gewebebiopsien deutliche Vorteile bieten und daher zunehmend in der Krebserkennung und -behandlung eingesetzt werden. Dabei bieten nicht-invasive Liquid Biopsies gegenüber klassischen Gewebebiopsien vor allem den Vorteil, dass sie weniger Komplikationen haben, sich gut wiederholen lassen und Tumorveränderungen in Echtzeit abbilden können. Sie können besonders bei schwer zugänglichen Krebsarten wichtige molekulare Informationen über einen Tumor liefern, wodurch die unterschiedlichen biologischen Eigenschaften der Tumore besser sichtbar werden und Ärzte gezieltere, personalisierte Therapieentscheidungen treffen können. Über die Darwin AG Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen finden Sie unter https://darwin-biotech.com/

[1] Precedence Research, Liquid Biopsy Market Size, Share and Trends 2025 to 2034 Kontakt: Darwin AG

Brienner Str. 7

80333 München

Tel: +49 89 - 20 500 450

investor.relations@darwin-biotech.com Medienkontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Pamela Keck

Tel.: +49 89 - 210 228-0

darwin@mc-services.eu







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