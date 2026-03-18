Ist Repowering für unsere Anlage sinnvoll? Diese Frage stellen derzeit viele Betreiber von Photovoltaik-Dachanlagen aus den Jahren 2008 bis 2013. Nicht selten folgt unmittelbar die Nachfrage, wie aufwendig eine solche Modernisierung tatsächlich ist. Bereits an dieser Stelle lohnt eine begriffliche Präzisierung: "Repowering" und "Revamping" beschreiben aus technischer Sicht unterschiedliche Eingriffstiefen. Unter Repowering versteht man den […]Ist Repowering für unsere Anlage sinnvoll? Diese Frage stellen derzeit viele Betreiber von Photovoltaik-Dachanlagen aus den Jahren 2008 bis 2013. Nicht selten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland