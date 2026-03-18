Die vorläufigen Ergebnisse von Blue Cap für das Geschäftsjahr 2025 lagen insgesamt im Einklang mit den Erwartungen, mit einem Umsatz von 129,1 Mio. EUR, der leicht unter den Schätzungen lag, während die Rentabilität die Prognosen übertraf und eine EBITDA-Marge von 5,5 % erreichte. Trotz schwacher Nachfrage verbesserte die margenorientierte Strategie des Unternehmens die operative Qualität, wobei der Bereich Industrials starke Margen erzielte und der Bereich Business Services durch Kostenkontrolle eine Erholung zeigte. Die Portfolioverkäufe stärkten die Bilanz erheblich, was zu einer Nettokassenposition von 52,1 Mio. EUR führte und die finanzielle Flexibilität für zukünftige Akquisitionen erhöhte. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erscheint konservativ und lässt Spielraum für positive Überraschungen. Insgesamt zeigt Blue Cap solide Fortschritte, verbesserte Resilienz und bleibt attraktiv bewertet mit weiterem Wachstumspotenzial. Daher bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 29,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag





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