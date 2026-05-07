Die 100%ige Übernahme von Janoschka AG durch Blue Cap (ca. 90 Mio. EUR Jahresumsatz / ca. 13% EBITDA-Marge) stellt einen transformativen Meilenstein dar, der die Größe der Gruppe nahezu verdoppelt. Der Deal führte zu einer erheblichen Anhebung der Prognose für 2026 (Umsatz auf 170-190 Mio. EUR; adj. EBITDA-Marge auf 7,5%-8,5%), vorausgesetzt, die Konsolidierung erfolgt ab Mitte 2026. Mit einem implizierten Transaktionsmultiplikator von ca. 3-4x EV/EBITDA (mwb Schätzung) ist der Deal eindeutig wertschöpfend, insbesondere unter Berücksichtigung der nachfolgenden Synergien und Produktivitätsgewinne, die sich direkt positiv auf das Ergebnis von Blue Cap im mittelfristigen Zeitraum auswirken werden. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel auf 33,00 EUR (von 29,00 EUR), da das Unternehmen sein Kapital sinnvoll einsetzt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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