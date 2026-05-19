Blue Cap hat im ersten Quartal 2026 solide Ergebnisse vorgelegt, mit einem angepassten EBITDA, das um 6,3 % im Jahresvergleich auf 1,7 Mio. EUR gestiegen ist, und einer Margenausweitung um 60 Basispunkte auf 5,4 %, trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 4,3 % auf 31,0 Mio. EUR. Das robuste Wachstum im Industriebereich (+9,2 %) hat die anhaltende zyklische Schwäche im Bereich Business Services (-21,2 %) effektiv ausgeglichen. Entscheidend ist, dass das Unternehmen zum Ende des ersten Quartals eine makellose Bilanz mit null Nettoverschuldung aufwies. Anfang dieses Monats gab Blue Cap die transformative Akquisition von Janoschka AG bekannt, die das Unternehmen im Jahr 2026 erheblich umgestalten wird. Mit der Übernahme von Janoschka hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erheblich angehoben. Wir sind der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Integration erheblichen Wert freisetzen wird. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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