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Blue Cap AG mit starkem Start ins Geschäftsjahr 2026



19.05.2026 / 07:15 CET/CEST

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Blue Cap AG mit starkem Start ins Geschäftsjahr 2026 Adjusted EBITDA-Marge steigt auf 5,4 % (Vj.: 4,8 %)

Umsatz mit 31,0 Mio. Euro etwa auf Vorjahresniveau (Vj.: 32,4 Mio. Euro)

Portfolio wird mit Janoschka AG strategisch erweitert

Transaktionsbedingt angepasste Prognose München, 19. Mai 2026 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") ist gut in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und setzte ihren profitablen Kurs im ersten Quartal 2026 fort. Bei einer stabilen Umsatzentwicklung von 31,0 Mio. Euro (Vj.: 32,4 Mio. Euro) konnte das Adjusted EBITDA(1) auf 1,7 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) gesteigert werden. Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 5,4 % (Vj.: 4,8 %). Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) belief sich auf 0,0 Jahre (31. Dezember 2025: 0,0 Jahre) und liegt damit weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Beteiligungsportfolio: Industrials robust, Business Services weiter unter Druck Zum 31. März 2026 umfasste das Portfolio der Blue Cap vier Mehrheitsbeteiligungen in den Segmenten Industrials und Business Services sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Segment Industrials entwickelte sich im ersten Quartal insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Die kurzfristige Entwicklung ist durch Unsicherheiten in den Lieferketten infolge geopolitischer Entwicklungen nur eingeschränkt planbar; der Fokus bleibt auf der Stabilisierung der Margen sowie der Gewinnung neuer Projekte. Im Segment Business Services zeigte sich das Marktumfeld weiterhin herausfordernd. Hy-Line erreichte Umsatz und Ergebnis plangemäß, aber deutlich unter dem Vorjahr. Transline verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang, konnte das Margenziel aber erreichen. Die Minderheitsbeteiligung Inheco entwickelte sich weiterhin positiv und konnte an die Fortschritte des Vorjahres anknüpfen. Segmentkennzahlen vor Konsolidierung (fortgeführt) im Überblick Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025(*) Veränderung in % bzw. BP(**) Industrials Umsatz 19,0 17,4 +9,2 % Adjusted EBITDA 1,7 1,6 +6,2 % Adjusted EBITDA-Marge in % 8,8 % 8,8 % 0 BP Business Services Umsatz 11,9 15,1 -21,2 % Adjusted EBITDA 0,4 0,8 -50,0 % Adjusted EBITDA-Marge in % 3,6 % 5,5 % >-100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich; Angaben zu Veränderungen basieren auf der Berechnung mit exakten Werten (*) Kennzahlen Q1 2025 zeigen die fortgeführten Geschäftsbereiche per 31.12.2025 (**) BP=Basispunkte Ausblick 2026 - Prognoseerhöhung nach Akquisition der Janoschka AG Der Vorstand der Blue Cap bestätigt die am 07. Mai 2026 transaktionsbedingt erhöhte Prognose. Nach Vollzug der Transaktion wird die neue Beteiligung Janoschka AG vollkonsolidiert und damit Konzernumsatz und Marge anteilig erhöhen. So erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr einen Umsatz von 170 - 190 Mio. Euro und eine Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 - 8,5 %. Mit der Akquisition der Janoschka AG stärkt die Blue Cap ihr Portfolio gezielt um ein Unternehmen, das nach den erfolgreichen Verkäufen der letzten beiden Jahre neues Potential für Wertsteigerung bringt. Die Janoschka AG passt aufgrund ihres Geschäftsmodells und ihrer aktuellen Situation sehr gut in das Akquisitionsprofil und die Strategie der Blue Cap. Der Abschluss der Transaktion (Closing) wird noch im ersten Halbjahr 2026 erwartet. Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: "Mit der Akquisition von Janoschka setzen wir hinsichtlich des Umsatzes die größte Einzel-Akquisition in der Geschichte der Blue Cap um. Geschäftsmodell, Positionierung und Potential von Janoschka unterstreichen unsere Ziele zur Weiterentwicklung der Gruppe. Gleichzeitig verfügen wir weiterhin über ausreichend finanzielle Mittel für weitere Akquisitionen." Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, ergänzt: "Janoschka ist international stark positioniert und bedient Kundensegmente mit stabiler Nachfrage. Das sind gute Rahmenbedingungen, um im Team mit Janoschka an den identifizierten Werthebeln für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu arbeiten." Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Die Anmeldung ist über den folgenden Link möglich: https://www.appairtime.com/event/13b91eee-f945-4a9f-80fe-29e31da0055a Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf der Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält derzeit meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de



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