APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets

Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer

komplettieren das IR-Team



Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die Leitung Investor

Relations & Capital Markets bei der UNIQA Insurance Group AG. Sie ist seit elf Jahren Teil des Investor Relations-Teams und hat in ihrer Rolle als Senior Investor Relations Manager maßgeblich zur strategischen Kapitalmarktpositionierung des Konzerns beigetragen sowie den Dialog mit globalen institutionellen Investor:innen und Analyst:innen sowie die Weiterentwicklung der UNIQA Equity Story mitgestaltet.



" Wir freuen uns sehr, mit Tiana eine erfahrene Expertin aus den eigenen Reihen für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Sie kennt unser Unternehmen, unsere Strategie und die Erwartungen des Kapitalmarkts exzellent. Ihr Aufstieg steht für die Kontinuität in unserer Kommunikation und das Vertrauen in unsere internen Talente ", so Kurt Svoboda, CFRO der UNIQA Insurance Group AG .



Tiana Majstorovic folgt Roland Kliemstein (Leiter Group Performance & Capital Markets Management sowie CFRO der UNIQA Re), der die Funktion interimistisch innehatte.



Tiana Majstorovic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Investor Relations, Kapitalmärkte und Risikomanagement im internationalen Finanzsektor. Nach Positionen im Asset Management, Investment Banking und Bankwesen wechselte sie 2015 zu UNIQA.

Mit 1. April 2026 übernimmt sie die Funktion Head of Investor Relations and Capital Markets und stärkt damit den

Kapitalmarktauftritt von UNIQA in Zeiten dynamischer Markt- und Branchenentwicklungen: "Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in neuer Verantwortung fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich den Fokus weiterhin auf eine offene, proaktive und präzise Kapitalmarktkommunikation legen", betont Tiana Majstorovic .



Majstorovic hat Wirtschaftswissenschaften und Business Administration studiert und sich auf Finance mit Schwerpunkt Investments und M&A spezialisiert.



UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



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UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at



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