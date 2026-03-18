© Foto: DroneShieldEine Kooperation mit einem niederländischen Technologieunternehmen treibt die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten an der Börse deutlich nach oben.Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield baut seine Präsenz in Europa weiter aus und hat dazu eine Partnerschaft mit dem niederländischen Technologieunternehmen Robin Radar Systems geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, die Interoperabilität von Radarsystemen zu verbessern und die Leistungsfähigkeit moderner Abwehrsysteme gegen unbemannte Fluggeräte zu erhöhen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration der 360-Grad-3D-Radartechnologie von Robin Radar in die Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) von DroneShield. …Den vollständigen Artikel lesen
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