Die Bundeswehr investiert in Drohnen-Technologie, während die Ukraine Staaten im Nahen Osten bei der Drohnenabwehr unterstützt. Das Mittel der Wahl sind zunehmend kleine, hochmobile Abfang-Drohnen. Zentrale Bauteile dieser Fluggeräte sind ihre Batterien. Sie entscheiden über Reichweite, Steigrate und Nutzlast - und sind absolut zentral für den operativen Abfang-Erfolg. Doch die Lieferketten offenbaren eine Schwäche: China dominiert rund 80 % der globalen Produktion für Batterien und deren kritische Vorprodukte. Das kanadisch-südkoreanische Unternehmen NEO Battery Materials entwickelt leistungsfähige Silizium-Anoden unabhängig von China und arbeitet dazu mit Industriekonzernen wie Taesung oder Korea Zinc zusammen, um die Produktion zu skalieren. Wir skizzieren, welche Vorteile diese Lösung gegenüber Konkurrenten wie Amprius Technologies bietet, warum die vertikale Integration entscheidend ist und wieso NEOs Batterien bestehende Drohnen sofort verbessern.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de