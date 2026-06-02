Die DroneShield Aktie legt zu. Der australische Spezialist für Drohnenabwehr hat in den USA einen weiteren bedeutenden Auftrag erhalten. Der Vertrag mit einer US Taskforce hat ein mögliches Volumen von bis zu 24,9 Millionen AUD und soll bereits 2026 und 2027 zu Lieferungen und Umsätzen führen.DroneShield gewinnt wichtigen US Auftrag DroneShield meldet einen weiteren Erfolg auf dem wichtigen US Markt. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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