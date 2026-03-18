Unterföhring (ots) -18. März 2026. "Diese Show wird uns alle verzaubern", gibt Alvaro Soler sein Wort. Samu Haber spricht von "Once in a Lifetime-Duetten". Sasha frohlockt: "Ich darf mir eine Bühne teilen mit dem King!". No-Angels-Sängerin Lucy weiß: "Ein Traum wird für jede von uns wahr." In "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" performen Musikstars der Gegenwart im Duett mit den größten Legenden der Musikgeschichte: Whitney Houston, Elvis Presley, Amy Winehouse und Freddie Mercury. Die neue Musikshow kommt am Samstag, 25. April und eine Woche später am 2. Mai jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Doch wie macht ProSieben das Unmögliche möglich? "Fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert", fasst "Staying Alive"-Moderator Thore Schölermann die Magie hinter den Auftritten in Worte. Er verspricht: "Es wird Gänsehaut pur. Das ist mein Moderathore-Ehrenwort."So funktioniert "Staying Alive":Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha treten in der neuen ProSieben-Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" in einen ganz besonderen musikalischen Wettstreit: Sie performen auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury und interpretieren in Duetten ihre eigenen Hits und die größten Songs der Musiklegenden der Vergangenheit neu. Möglich macht das die modernste Technik. Wer überzeugt das Publikum mit seiner Performance am meisten und liefert das Duett des Abends?Produziert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von der EndemolShine Germany."Staying Alive - Stars singen mit Legenden" am Samstag, 25. April 2026 und eine Woche später am 2. Mai 2026, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6238027