Der Iran-Krieg tobt. Rüstungswerte stehen vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage im Fokus der Börse. Doch der Sektor kann in Summe nicht von dem vermeintlich positiven Marktumfeld profitieren. Das wirft durchaus Fragen auf.Als die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) im Oktober des vergangenen Jahres in Richtung 120 Euro stürmte, ahnten wohl nur die allerwenigsten, dass die Aktie kurz darauf mächtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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