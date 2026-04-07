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Hensoldt ist gerade dabei, die Rüstungsbranche auf den Kopf zu stellen. Der Konzern verabschiedet sich vom klassischen Hardwaregeschäft und setzt künftig auf margenstarke Serviceleistungen, eine Strategie, die sich sehen lassen kann. Der Auftragsbestand knackt die 8-Milliarden-Marke, die Dividende steigt, und die Produktionskapazitäten werden massiv ausgebaut. Dazu sichert eine Halbleiter-Vereinbarung die Fertigung bis 2030 ab. Klingt gut, aber die Börse ist selten einfach, denn gleichzeitig türmt sich im Chartbild eine Formation auf, die einem Anleger den Schlaf rauben kann. Wer jetzt bei Hensoldt einsteigt oder hält, sollte beide Seiten kennen. Dieser Artikel liefert den vollen Überblick.

Vom Radarlieferanten zum Serviceanbieter

Der Konzern baut das klassische Produktgeschäft gezielt um, hin zu wiederkehrenden Serviceerlösen mit deutlich besseren Margen. Das neue Service- und Innovationszentrum in der Ukraine steht dabei sinnbildlich für diesen Wandel. Ukrainische Streitkräfte können ihre Luftverteidigungsradare damit erstmals direkt vor Ort warten und reparieren, ohne wochenlange Ausfallzeiten in Kauf nehmen zu müssen. Für Hensoldt bedeutet das, dass die Kampferfahrungen der ukrainischen Bediener direkt in die Produktentwicklung einfließen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den kein anderer Rüstungskonzern derzeit vorweisen kann. Parallel dazu läuft der Kapazitätsausbau auf Hochtouren. Ab 2027 sollen jährlich rund 1.000 Radarsysteme vom Band laufen, der Schwerpunkt liegt auf Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Um das abzusichern, hat das Unternehmen einen Liefervertrag mit United Monolithic Semiconductors geschlossen. Bis 2030 liefert der Partner 900.000 Gallium-Nitrid-Halbleiter, das Herzstück moderner Hochleistungsradare. Der Auftragsbestand kletterte zuletzt auf 8,83 Milliarden Euro, ein Plus von gut einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Das Book-to-Bill-Verhältnis liegt bei 1,9. Im Kern bedeutet das, dass neue Aufträge fast doppelt so schnell reinkommen, wie bestehende abgearbeitet werden. Für dieses Jahr möchte Hensoldt einen Umsatz von 2,75 Milliarden Euro erzielen. Da wären knapp 12 Prozent mehr als in 2025. Die Dividende soll ebenfalls steigen, zahlbar Ende Mai.

Charttechnik

Das Chartbild ist derzeit das zentrale Gesprächsthema rund um die Hensoldt-Aktie, und das aus gutem Grund. Nach dem Einbruch von 117,70 Euro auf unter 65 Euro ist die Aktie zwar zurückgekehrt und handelt aktuell knapp über 83 Euro. Damit hat sie einiges an Terrain zurückerobert. Doch Vorsicht, denn wer genauer hinschaut, erkennt die Konturen einer potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sollte die Aktie die 80-Euro-Marke nicht dauerhaft verteidigen und stattdessen wieder unter 65 Euro abrutschen, könnte diese Formation als vollendet gelten, mit einem rechnerischen Kursziel von rund 40 Euro. Das wäre ein Rücksetzer von knapp 50 Prozent vom aktuellen Niveau. Die Marke bei 65 Euro ist deshalb der entscheidende Indikator: Hält sie, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Fällt sie, verändert sich das technische Bild grundlegend. Bis dahin bleibt der Kurs in einer Art Niemandsland, zu weit vom Tief entfernt, um panisch zu reagieren, aber zu weit vom alten Hoch entfernt, um euphorisch zu werden.

Was tun?

Wer bei Hensoldt investiert ist oder einen Einstieg erwägt, steht vor einem interessanten, aber nicht unkomplizierten Bild. Operativ liefert das Unternehmen Rekordaufträge, eine klare Wachstumsstrategie, gesicherte Lieferketten und eine steigende Dividende. Die fundamentale Richtung stimmt. Auf der anderen Seite ist die Bewertung mit einem KGV von über 120 alles andere als günstig. Zudem warnen Analysten vor einem möglichen Übergangsjahr 2026 mit gedämpftem Wachstum. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Die 65-Euro-Marke ist die kritische Unterstützung, deren Bruch vermutlich ernste Konsequenzen hätte. Wer bereits investiert ist, sollte diese Marke als möglichen Stopp-Bereich im Blick behalten. Solange die Aktie über 80 Euro notiert und der operative Rückenwind anhält, ist Hensoldt eine spannende Wachstumsstory. Aber eine mit allen Chancen und Risiken.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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