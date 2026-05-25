Am Montag wird in wesentlichen Finanzzentren wie den USA (Memorial Day) und Großbritannien (Spring Bank Holiday) nicht gehandelt. Daher ist mit einem deutlich reduzierten Handelsvolumen und geringerer Liquidität an den europäischen Märkten am Pfingstmontag zu rechnen. Fundamentale Unternehmens- oder Konjunkturdaten fallen am Montag daher eher kaum ins Gewicht, aber das Zwei-Phasen-Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte zu deutlich steigenden Kursen im DAX & Co. führen. Bei größeren Volumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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