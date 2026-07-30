Wenn schwere LKW und riesige Maschinen in Tagebau-Minen stundenlang unter Volllast laufen, verbrennen sie Unmengen an fossilem Treibstoff. Während Energiesektor und Industrie den Umbau zu sauberen Alternativen gemessen an der medialen Berichterstattung durchaus vorantreiben, bremsen die erschwerten Bedingungen im Bergbau sowie hohe Zinsen und die unsichere Wirtschaftslage viele ambitionierte Klimaprojekte in der Wirtschaft noch immer aus. Wer in dieser Phase nicht im großen Stil investieren kann oder will, sucht nach Übergangslösungen, die Kosten senken und Emissionen zumindest teilweise senken. Wir stellen drei spannende Unternehmen rund um diese Thematik vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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