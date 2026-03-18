München - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind in der dritten Woche nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten nicht weiter gestiegen, bleiben aber auf einem sehr hohen Niveau.



Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 2,042 Euro und damit 0,3 Cent weniger als vor einer Woche, wie eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte. Der Dieselpreis lag unterdessen durchschnittlich bei 2,162 Euro, das waren 2,6 Cent weniger im Wochenvergleich.



Vor dem Hintergrund der hohen Preise arbeitet die Bundesregierung derzeit an Maßnahmen, um für eine Entspannung zu sorgen. Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem vor, dass die Zahl der Preiserhöhungen an den Tankstellen auf einmal am Tag begrenzt werden soll. Laut Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll das Gesetzgebungsverfahren für das Paket bis spätestens Anfang April abgeschlossen werden.





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