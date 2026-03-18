Hamburg (ots) -Nächtliches Füttern gehört zu den größten Herausforderungen im Alltag junger Eltern. Dunkelheit, Müdigkeit und der Wunsch, das Baby nicht unnötig aufzuwecken, machen jede Handbewegung zur kleinen Gratwanderung. Umso schöner, wenn es Lösungen gibt, die genau hier ansetzen. Mit der Kampagne "Share the Care" macht Philips Avent nicht nur auf die gemeinsame Verantwortung in der Babypflege aufmerksam, sondern bietet mit seinen Produkten immer wieder neue Innovationen, die bei der Unterstützung in der Pflege helfen. Ein echter Fortschritt im Alltag von Familien ist dabei die neue Natural Response Nachtflasche mit Leuchtring - für entspanntes und einfaches Füttern in der Nacht.Kleine Idee mit großer WirkungDer sanft leuchtende Ring macht die Milchskala auch im Dunkeln gut sichtbar, ohne zusätzliches Licht einschalten zu müssen. So behalten Eltern die Orientierung, während die ruhige Schlafatmosphäre erhalten bleibt. Eine durchdachte Neuerung, die genau dann hilft, wenn Eltern sie am meisten brauchen: mitten in der Nacht. Und auch die Kinder können die Flasche im Dunkeln schneller finden. Der Ring ist mit allen Größen der Natural Response Serie (https://philips.us17.list-manage.com/track/click?u=6248e5e76b5d87557305019c2&id=5cdd6048b0&e=91020f8e6e) kompatibel und überzeugt darüber hinaus mit liebevoll gestaltetem Design.Natürlich trinken, Tag und Nacht - mit Natural Response und AirFree-VentilDer Natural Response Sauger der Flasche unterstützt das natürliche Trinkverhalten von Babys. Die Milch fließt nur beim aktiven Saugen - ähnlich wie beim Stillen. So können Babys in ihrem eigenen Rhythmus trinken. Die tropffreie Technik ermöglicht zudem das Trinken ohne Kleckern. Zusätzlich kann das AirFree-Ventil von Avent (https://philips.us17.list-manage.com/track/click?u=6248e5e76b5d87557305019c2&id=b6eba833ea&e=91020f8e6e) in die Flasche eingesetzt werden. Dies sorgt dafür, dass beim Trinken weniger Luft vom Baby geschluckt wird und beugt Koliken, Reflux und Blähungen vor.Perfekte Begleiter für entspannte NächteNeben den neuen Natural Response Nachtflaschen mit Leuchtring umfasst das Philips-Avent-Portfolio auch Nachtschnuller, die im Dunkeln leuchten. Das weiche, flexible Schild der Schnuller schont die empfindliche Babyhaut, während der kiefergerechte Sauger die natürliche orale Entwicklung unterstützt. Dank der dezent leuchtenden Kappe lässt sich der Schnuller auch nachts leicht wiederfinden.Die Philips Avent Natural Response Nachtflasche ist einzeln zu einem UVP von 14,99 EUR erhältlich. Der Schnuller kann separat oder im Set mit der Flasche zum UVP von 17,99 EUR erworben werden. Ab dem 16. März ist das Sortiment im Philips Online Shop (https://philips.us17.list-manage.com/track/click?u=6248e5e76b5d87557305019c2&id=3bc3996c3e&e=91020f8e6e), bei dm und weiteren Handelspartnern sowie amazon (https://philips.us17.list-manage.com/track/click?u=6248e5e76b5d87557305019c2&id=6b93514dbc&e=91020f8e6e) erhältlich. Mit der neuen Nachtflasche erweitert Philips Avent sein Portfolio um eine weitere Innovation, die den Alltag vieler Eltern erleichtert.Bildmaterial kann hier (https://drive.google.com/drive/folders/1WLN9__xZrBlm0muAQNG4NSotwxA3yMWs) heruntergeladen werden.Über Royal PhilipsRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Die patienten- und menschenzentrierte Innovation von Philips nutzt fortschrittliche Technologien sowie tiefgehende klinische und Verbraucher-Einblicke, um individuelle Gesundheitslösungen für Verbraucher sowie professionelle Gesundheitslösungen für medizinische Fachkräfte und deren Patienten im Krankenhaus und zu Hause bereitzustellen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgesteuerte Therapie, Monitoring und Unternehmensinformatik sowie in der persönlichen Gesundheit. Philips erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt rund 64.800 Mitarbeitende. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de/presse (https://philips.us17.list-manage.com/track/click?u=6248e5e76b5d87557305019c2&id=3a50f5116d&e=c9e3a4a2c5)Pressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6238100