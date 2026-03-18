Zürich - Der Schweizer Hosting- und Cloud-Spezialist METANET fasst seine Rechenzentrumsstandorte zusammen und investiert 2,5 Millionen Franken in eine neue Datacenter-Infrastruktur an zwei Standorten in der Schweiz. Damit schafft das Unternehmen die technische Grundlage für weiteres Wachstum und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Sicherheit und Schweizer Datenhaltung. METANET betreibt seit Jahren eigene Serverbereiche in Schweizer Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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