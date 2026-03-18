Berlin - Die Unzer Group, ein europäischer Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen, gab die Einführung von Unzer Financial Services bekannt. Das neue Angebot vereint ein Geschäftskonto und eine Geschäftskarte, die vollständig mit den In-Store- und Online-Zahlungslösungen von Unzer vernetzt sind. Händler erhalten in Echtzeit Einblick in ihre Finanzaktivitäten und können Zahlungen und Ausgaben über ein einziges vernetztes Ökosystem nachverfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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