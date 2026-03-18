Die DroneShield-Aktie steigt wieder rasant in den Himmel. In den letzten vier Handelswochen legte der Kurs das australischen Drohnenabwehrspezialisten um gut +30% zu. Und auch am Mittwochmorgen geht es um weitere +5% nach oben. Was steckt hinter dem Steigflug der DroneShield-Aktie und können Anleger bald mit einem neuen Allzeithoch rechnen? Eine neue Partnerschaft Die DroneShield-Aktie wird dieser Tage von gleich mehreren Treibern in die Luft getragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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