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Bohrtreffer, Infrastruktur, Finanzierung: Beginnt hier der Weg zur Produktion?
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WKN: A1JA81 | ISIN: US72919P2020 | Ticker-Symbol: PLUN
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17.04.26 | 08:01
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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zukunftsbilanzen.de
17.04.2026 06:46 Uhr
385 Leser
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(1)

Top-News! Wasserstoff-Wunder und Drohnen-Abwehr: Starten Plug Power, DroneShield und First Hydrogen jetzt richtig durch?

Die Welt verändert sich gerade stark. Wegen den globalen Krisen und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung rücken erneuerbare Energien wieder in den Fokus des Anlegerinteresses. Während manche Unternehmen eher an Stärke verlieren, gewinnen drei Firmen an Bedeutung. Sie sind zwar sehr verschieden, verfolgen aber dasselbe Ziel: In ihrer Branche technisch führend zu sein. Dabei geht es um staatliche Aufträge im Bereich Wasserstoff, moderne Verteidigungstechnik und neuartige Roboter, die mit Wasserstoff betrieben werden. Besonders eine Aktie könnte nach einer ruhigen Phase und neuen Investitionen bald stark ansteigen, ähnlich wie schon im letzten Jahr. Wer genau hinschaut, erkennt eventuell die Anzeichen für eine mögliche Erholung. Wir schauen uns die drei Unternehmen genauer an, die in den nächsten Monaten an der Börse eine wichtige Rolle spielen könnten.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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