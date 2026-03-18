Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss muss auch im diesjährigen Sommer hunderte Flüge streichen. Grund sind anhaltender Personalmangel im Cockpit sowie technische und strukturelle Engpässe. Ein Swiss-Sprecher bestätige der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch entsprechende Informationen des Branchenportals «Aerotelegraph». Insgesamt werden 326 Flüge gestrichen. Die Kürzungen betreffen rund 0,4 Prozent des Angebots. Das Problem hat sich dabei etwas entschärft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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